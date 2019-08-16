هجن الرئاسة تتألق في الأشواط المسائيه بمهرجان ولي العهد

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :-

تواصلت منافسات الأشواط التنشيطية لسن المفاريد في الفترة المسائية لهذا اليوم الجمعm ضمن مهرجان ولي العهد للهجن2 حيث شهدت الفترة المسائية أشواط حماسية ومنافسات مثيرة بين العديد من الشعارات المميزة حيث سيطرة هجن الرئاسة على العديد من الأشواط، وتضمنت أشواط الفترة المسائية تنفيذ 16 شوطاً للمفاريد لمسافته 2 كم.

حيث حققت البكرة “شواهين” المملوكة لهجن الرئاسة المركز الأول في الشوط الأول إضافة إلى تحقيق أفضل توقيت زمني بواقع 2 دقيقة و51 ثانية،

فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي: الشوط الثاني “مزاحم” لهجن الرئاسة، الشوط الثالث: “النايفة” لهجن الرئاسة.

وجاء في المركز الأول في الشوط الرابع: الحذر ل سعود محبوب الدوسري ، وفي الشوط الخامس حلت “الشاهينية ” لبطشان صالح اليامي، وفي السادس “همام” لهجن الرئاسة، وجاءت “نجوم” لهجن الرئاسة في الشوط السابع وجا أولاً في الشوط الثامن “نجران” لبطشان صالح اليامي، وفي الشوط التاسع “قطنه” لهجن الرئاسة وفي الشوط العاشر نواف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وفي المركز الحادي عشر جاءت “خيرة ” لمحمد بن عبدالله في الثاني عشر “النمر” لمحمد عتيق الميهيري، وفي الثالث العاشر حلت “الشاهينية ” لمحمد ناجي المري، والرابع عشر”مربوش” لسالم شخبوط الوهيبي وجاءت أولاً في الشوط الخامس عشر “شواهين ” لجابر وفي السادس عشر، و”نواف” سعد علي المري.