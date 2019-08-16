شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: غير قلق من المستوى الدفاعي لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عدم قلقه من المستوى الدفاعي لفريقه، قائلاً إن الريدز يعمل للوصول إلى المستويات الهائلة التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة.

وحافظ ليفربول على نظافة شباكه خلال 27 مباراة في جميع المسابقات بموسم 2018-2019، لكن مع بداية الموسم الحالي استقبل خلال 3 مباريات 4 أهداف.

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ورداً على سؤال حول هذه المقارنة، وإن كان قلقًا بشأن المستوى الدفاعي للفريق، قال «كلوب» خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ساوثهامبتون، المقررة السبت: «هذا يعتمد على ما يتم مقارنتنا به. إذا قارنا بيننا وبين أغسطس من العام الماضي، فهذا ليس فرقًا كبيرًا».

وأضاف «كلوب»، خلال التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي لناديه: «هناك أمران، لست متأكدًا من شعورك بعد المباراة ضد تشيلسي، لأنه كان لديهم الكثير من الفرص وهم في وضع تسلل».

وتابع: «كنا دفاعيًا جيدين. يتعين علينا أن نتحسن في بعض الأمور، في المرحلة المبكرة من الموسم، عليك دائمًا أن تجد طريقك للفوز بالمباريات فقط. هذا كل ما عليك فعله».

وواصل: «لعبنا أمام سيتي، من الواضح أنه أحد أفضل الفرق إن لم يكن أفضل فريق في العالم، ولعبنا أمام تشيلسي، ولديهم فريق جيد للغاية. ولعبنا أمام نورويتش، كانت لديهم فرص لكن هذا أمر طبيعي لبداية الموسم. أحرزنا أربعة أهداف ثم لم نزد عليها، ولكن هذا طبيعي أيضًا.

وخسر ليفربول مباراة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية بركلات الترجيح بينما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل «1-1»، فيما فاز على نوريتش سيتي بنتيحة «4-1»، في بداية مشواره بالدوري، وتغلب على تشيلسي بركلات الترجيح في السوبر الأوروبي، بعد التعادل «2-2» خلال المباراة.