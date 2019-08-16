تشكيل الزمالك المصري في أبطال إفريقا.. عواد وشيكابالا أساسيان.. وبن شرقي يقود الهجوم أمام ديكاداها

الجمعة 16 أغسطس 2019

أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة ديكاداها الصومالي اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.



وتشهد مباراة اليوم الظهور الأول لعدد من العناصر الجديدة القادمة للفريق وهم حارس المرمى محمد عواد، محمد عبدالشافي، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، إضافة إلى أشرف بن شرقي.

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وتكون تشكيل الفريق من: حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود "الونش"، محمد عبد الغني، حمدي النقاز. خط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، يوسف "أوباما"، شيكابالا، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.