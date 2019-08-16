أوريجي: سنقاتل من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي

الجمعة 16 أغسطس 2019

صرح البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم فريق ليفربول، أن فريقه مستعد للقتال على الفوز بالبريميرليج خلال النسخة الحالية (2019 -2020).



وأضاف المهاجم البلجيكي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول :"نحن نحب التحدي ونحن جائعون على القتال بالبطولات".

وتابع :"نحب التحدي، نحن مجموعة من المقاتلين، ولدينا الكثير من الاحترام للفرق الأخرى".

وواصل أوريجي :"أسعى إلى الظهور بأفضل حالاتي، وأن أحاول القيام كل ما بوسعي خاصة أننا نمتلك مدربًا جيدًا".

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ليفربول افتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضي على ملعب "الآنفيلد".

ومن المقرر أن يخوض ليفربول الجولة الثانية أمام فريق ساوثهامبتون، غدًا السبت، في لقاء يفقد فيه الريدز خدمات حارسه الأساسي أليسون بيكر بجانب احتمالية غياب الحارس البديل أدريان بسبب الإصابة.

وكان ليفربول فشل في تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي بعدما خسر اللقب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حيث جمع الريدز 97 نقطة مقابل 98 نقطة للسيتيزنز.

جدير بالذكر أن أوريجي ساهم في حصول ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي بجانب المساهمة في التتويج بالدوري الأوروبي مؤخرًا على حساب تشيلسي.