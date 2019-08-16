الفيحاء يواجه التعاون وديا السبت الجمعة 16 أغسطس 2019 يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره التعاون غدا السبت في مباراة ودية.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الفيحاء على موقع "تويتر" أن المباراة ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير. وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. ويخوض التعاون مباراته الأولى يوم الجمعة المقبل بمواجهة الحزم، قبل يوم من مباراة الفيحاء الأولى ضد الفيصلي.

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