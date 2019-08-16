قناة ألميريا تستعرض انجازات تركي آل الشيخ الجمعة 16 أغسطس 2019 نشرت قناة نادي ألميريا على يوتيوب، مقطع فيديو استعرضت فيه إنجازات تركي آل الشيخ مالك النادي، بداية من توليه منصب هيئة الرياضية السعودية والطفرة الكبيرة اتي أحدثها في الكرة السعودية، ثم استحواذه على نادي بيراميدز القاهري والذي تمكن من احتلال المركز الثالث بالدوري المصري والتأهل لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وأخيرًا بشراءه لنادي ألميريا الإسباني.

واحتوي الفيديو على تقديم المدرب الجديد لفريق ألميريا، البرتغالي بيدرو مانويل، بالإضافة إلى صفقات الفريق الجديدة والتي كانت أخرها تعاقد النادي مع نيكولا ماراس مدافع منتخب صربيا.

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