نجوم الدوري السعودي يهيمنون على التشكيلة الآسيوية الجمعة 16 أغسطس 2019 تواجد 10 من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين في فريق الأسبوع لدوري أبطال آسيا عن الأسبوع الحالي.

وتواجد ضمن التشكيل المثالي الخاص بمباريات إياب ثمن النهائي الآسيوي 10 من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين. وتواجد 3 لاعبين من الهلال هم يانج هون سو وياسر الشمراني وعبدالله الحافظ، ومثلهم من الأهلي هم حسين عبدالغني وعبدالفتاح عسيري والحارس محمد العويس. وكان الأهلي قد فاز 1-0 على الهلال في إياب ثمن النهائي ليتأهل الهلال لربع النهائي لسابق فوزه 4-2 ذهاباً. Advertisements وفي الإطار نفسه تواجد من الاتحاد إميليانو فيتشو ورومارينيو ومن النصر عبدالرزاق حمدالله وجوليانو. علماً بأن النصر قد فاز 3-2 على الوحدة الإماراتي بينما فاز الاتحاد 4-3 على ذوب آهن. وسيلعب الاتحاد مع الهلال في ربع النهائي الآسيوي، بينما سيلتقي النصر مع فريق السد

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