ليفربول يستعين بتألق صلاح أمام الساحل الجنوبي لتكرار إنجاز 2014

الجمعة 16 أغسطس 2019

يجهز ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون غدًا السبت على ملعب "سانت ميريز" في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وهو في حالة جيدة بعدما سحق ضيفه الصاعد نورويتش سيتي بنتيجة (4-1) في بداية مشواره في الموسم الجديد.



وسيسافر الريدز لمواجهة ساوثهامبتون وهو يمتلك أول لقب له هذا الموسم، بعد تتويجه بكأس السوبر الأوروبي في مدينة أسطنبول التركية أول أمس الأربعاء، إثر فوزه على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

ويسعى ليفربول للفوز على ساوثهامبتون لمعادلة أفضل سلسلة انتصارات في تاريخه بالدوري الإنجليزي، حين حقق الفريق تحت قيادة المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز 11 فوزًا متتاليًا خلال الفترة من فبراير حتى إبريل 2014.

ومنذ تعادل الريدز أمام مضيفه إيفرتون في مارس 2019، حقق الفريق تسعة انتصارات متتالية في الموسم الماضي للدوري الذي حصد خلاله الوصافة خلف مانشستر سيتي البطل، قبل أن يضيف فوزه العاشر أمام نورويتش.

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ويأمل ليفربول في ظهور الدولي المصري محمد صلاح بمستواه المعهود، خاصةً أن نجم الفريق الأول يتمتع بسجل رائع أمام فرق الساحل الجنوبي بشكل عام (برايتون، بورنموث وساوثهامبتون)، وساوثهامبتون بشكل خاص في بريميرليج.

وسجل صاحب الـ27 عامًا في 11 من أصل 12 مباراة لعبها أمام كل من برايتون وبورنموث وساوثهامبتون خلال الموسمين الماضيين، مدونًا 14 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين، لينجح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في جميع المواجهات.

وفي أربع مباريات أمام ساوثهامبتون، ترك هدّاف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين بصمته في جميع المباريات سواء داخل أو خارج ملعبه، ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف منذ انتقاله للريدز في صيف 2017.

وكان صلاح واصل هوايته بالتسجيل في الجولة الأولى مع ليفربول بزيارة شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة الماضي، وهو السيناريو الذي تكرر للمرة الثالثة على التوالي، إذ افتتح الموسمين الماضيين بالتسجيل أمام واتفورد ووست هام.

يُذكر أن ليفربول، الأكثر تتويجا بالبطولات في إنجلترا برصيد 46 لقبا على مدار تاريخه، يسعى هذا الموسم لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، والذي تُوج به مانشستر سيتي في آخر موسمين للمسابقة المحلية.