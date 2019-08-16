شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يواجه الشباب ودياً.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اللمسات الأخيرة على تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب غداً (السبت)، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2019/2020.

وخاض الاتفاق تدريباً رئيسياً مغلقاً على ملعب عبدالله الدبل بالنادي مساء اليوم (الجمعة)، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث تركز المران على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية، إضافة إلى التدريبات اللياقية المعتادة.

وتتجه بعثة الفريق الأول لنادي الاتفاق مساء اليوم إلى الرياض لملاقاة الشباب ودياً غداً السبت، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في تمام الساعة 5:45 مساءً، وتقرر أن تكون المباراة مغلقة عن الإعلام والجماهير تلبية لرغبة مدربي الفريقين.