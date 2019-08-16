شكرا لقرائتكم نقل طلعت يوسف للمستشفي بعد وعكة صحية مفاجأة أثناء ودية زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لوعكة صحية، خلال مباراة فريقه الودية أمام دمنهور، استعدادا للموسم الكروي الجديد، ليقوم الجهاز الطبى للنادي السكندرى، بنقله إلى المستشفي.

وكشف طلعت يوسف خلال مباراة الاتحاد ودمنهور الودية تعرضه لبعض الآلام فى صدره قبل بداية المباراة لكنه فضل الاستمرار بالتواجد داخل الملعب لمتابعة فريقه خلال المباراة، لكن زاد الألم لينقله الجهاز الطبى إلى إحدى المستشفيات القريبة للخضوع للفحوصات اللازمة وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وقاد طلعت يوسف، فريق الاتحاد السكندري فى مباراة ودية بالأمس أمام مصرى السلوم وانتهت بفوز زعيم الثغر، بهدفين مقابل هدف.