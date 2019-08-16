شكرا لقرائتكم سيدات السلة يخسرن أمام أنجولا ويفشلن فى التأهل لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب سيدات كرة السلة امام أنجولا بنتيجة 66/68 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بمنافسات البطولة الإفريقية التى تقام بالسنغال وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى والمؤهلة الأولمبياد.

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وبذلك فشل المنتخب فى التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020، خاصة أن اللائحة تنص على صعود المنتخبين الأول والثانى للأولمبياد، ويتنافس أصحاب المراكز من الثالث وححتى السادس، على بطاقة التأهل الثالثة.

ومن المقرر أن يتنافس المنتخب المصرى غدا، السبت، مع كوت ديفوار على المركزين السابع والثامن.