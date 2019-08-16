شكرا لقرائتكم تشكيل ديكاداها أمام الزمالك .. "قالب" فى الحراسة و"مروجبي" بالهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق ديكاداها الصومالى عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : مصطفى قالب حسين. Advertisements خط الدفاع : إدريس أمين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو أكرم موسيس وكانا مولي. خط الوسط: أوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله وعباس أمين. خط الهجوم: كليان محمد ومروجبي رايموند.

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