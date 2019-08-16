دورى أبطال أفريقيا .. بث مباشر لحظة بلحظة.. الزمالك 0 وديكاداها 0...

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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها على ملعب برج العرب فى تمام الساعة التاسعة مساء. ويدير مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، طاقم تحكيم أثيوبى بقيادة تيودروس ميتيكو حكم الساحة ويعاونه تيجل جيزواو حكم أول وشيوانجيزاو تبابيل حكم ثاني والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي. وتشهد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، ظهور 4 وجوه جديدة فى التشكيلة المتوقعة للمارد الأبيض وهم الحارس محمد عواد والظهير الأيسر محمد عبدالشافى والثنائى الهجومي المغربي أشرف بن شرقى وكريم بامبو، ويأمل الجهاز الفني تواجد الانسجام سريعا بين العناصر الجديدة والقديمة لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الليلة.

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