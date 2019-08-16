شكرا لقرائتكم شيكابالا يستعيد شارة قيادة الزمالك بعد 738 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، شارة قيادة الفريق الأبيض، خلال مباراة ديكاداها بطل الصومال المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك، تواجد شيكابالا فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض أمام بطل الصومال، ليكون القائد والكابتن داخل الملعب وفقا للأقدمية ويأتي بعده محمد عبد الشافي الذى سيقود الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء.

Advertisements

وقرر طارق يحيي، خوض مباراة ديكاداها الصومالي بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.

ويسترد شيكابالا شارة قيادة الزمالك بعد مرور 738 يوما حيث كانت آخر مبارياته مع الأبيض يوم 8 أغسطس 2017، عند مواجهة النادي المصري فى نصف نهائي كأس مصر وخسر الفهد الأسمر ورفاقه بثنائية نظيفة.

وشهدت التشكيلة الأساسية لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، ظهور 4 وجوه جديدة فى التشكيلة البيضاء وهم الحارس محمد عواد والظهير الأيسر محمد عبدالشافى والثنائى الهجومي المغربي أشرف بن شرقى وشيكابالا، ويأمل الجهاز الفني تواجد الانسجام سريعا بين العناصر الجديدة والقديمة لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الليلة.