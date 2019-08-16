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شكرا لقرائتكم 2 مليون جنيه والغياب ماتشين قيمة إعارة جناح الأهلى لصفوف إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعلن النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة، عن رحيل لاعب جديد، عن صفوف القلعة الحمراء، منتقلا لصفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وأنهي النادي الأهلي، إجراءات انتقال جناح الفريق محمد شريف لصفوف نادي إنبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، نظير تقاضي 2 مليون جنيه من النادي البترولي، حيث شهدت الساعات القليلة القادمة، اتفاق الناديان على جميع بنود الصفقة قبل الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، وضع شرط مثير فى عقد إعارة محمد شريف لصفوف نادي إنبي، حيث طلب مسئولو القلعة الحمراء، إضافة بند فى العقد يمنع اللاعب من المشاركة أمام فريقه الأصلي طوال فترة الإعارة وهو ما وافق عليه النادي البترولي، ليتفق الناديان على جميع البنود الخاصة بإتمام الصفقة.
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