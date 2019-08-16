شكرا لقرائتكم ديكاداها الصومالى يصل برج العرب لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل فريق ديكاداها الصومالى، إلى استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.

وكان الزمالك قد وصل إلى ملعب برج العرب قبل وصول ديكاداها ويخوض الفريقان فى الوقت الحالى عمليات الإحماء استعدادا للمواجهة المنتظرة بينهما فى ضربة البداية الأفريقية.