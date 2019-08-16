ودية جديدة لطلائع الجيش غدا استعدادا للدوري...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق طلائع الجيش فى السابعة مساء غداً السبت مع نظيره كوكاكولا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مباراة ودية ضمن الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد.
ويتولى البرازيلى سيرجيو فارياس المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش، بعد قيام مجلس الإدارة بالتعاقد معه ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
وخاض طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية خلال الفترة من 20 حتى 27 يوليو الماضي، وخاض عدد من المباريات الودية، أبرزها أمام خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم خاض معسكر آخر بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية أمام الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .
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