شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. شيكابالا وشيفو وبن شرقي يقودان تشكيلة الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أختار طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل مباراة ديكاداها بطل الصومال المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية. تشكيل ماتش الزمالك وديكاداها

تشكيل الزمالك وقرر طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك، خوض مباراة ديكاداها الصومالي بتشكيل مكون من :- محمد عواد في حراسة المرمى. في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي. في الوسط: محمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي. Advertisements في الهجوم: عمر السعيد بدلا ماتش الزمالك وديكاداها

بينما يجلس على دكة البدلاء خلال ماتش الزمالك وديكاداها كلا من: محمد أبو جبل - كريم بامبو - محمد عنتر - حازم إمام - محمد عبد السلام - مصطفى محمد - وأحمد سيد زيزو. 4 وجوه جديده فى تشكيلة الزمالك

وشهدت التشكيلة الأساسية لماتش الزمالك وديكاداها الصومالي، ظهور 4 وجوه جديدة فى التشكيلة البيضاء وهم الحارس محمد عواد والظهير الأيسر محمد عبدالشافى والثنائى الهجومي المغربي أشرف بن شرقى وشيكابالا، ويأمل الجهاز الفني تواجد الانسجام سريعا بين العناصر الجديدة والقديمة لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الليلة. ماتش الزمالك بإدارة إثيوبية

ويدير ماتش الزمالك وديكاداها الصومالي، طاقم تحكيم أثيوبى بقيادة تيودروس ميتيكو حكم الساحة ويعاونه تيجل جيزواو حكم أول وشيوانجيزاو تبابيل حكم ثاني والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد ديكاداها .. شيكابالا وشيفو وبن شرقي يقودان تشكيلة الأبيض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.