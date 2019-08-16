شكرا لقرائتكم لاسارتى يخصص فقرة لركلات الترجيح قبل مباراة الأهلى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى فقرة للتدريب على ركلات الترجيح فى مران الأهلى المقام حاليا على ملعب "التتش". ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر. Advertisements وقام لاسارتي بتدريب معظم لاعبي الفريق علي ضربات الجزاء ومنهم رمضان صبحي وصالح جمعة وعمرو السولية وعلي معلول وأزارو واجاي وحسين الشحات وقفشة وأيمن اشرف ورامي ربيعة وحمدي فتحي. وتفوق معظم اللاعبين في تسديد ضربات الجزاء ويأتي في مقدمتهم، رمضان صبحي والسولية وربيعة وايمن اشرف واجاي والشحات.

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