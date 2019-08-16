ماتش الزمالك .. الأبيض يصل برج العرب لمواجهة ديكاداها الصومالى...

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جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك وديكاداها الصومالي وصل منذ قليل فريق الزمالك، إلى استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم ماتش الزمالك ويدير ماتش الزمالك وبطل الصومال طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي. ويدير ماتش الزمالك وبطل الصومال طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.

4 وجوه جديدة فى ماتش الزمالك ويشهد ماتش الزمالك وديكاداها الصومالي، ظهور 4 وجوه جديدة فى التشكيلة المتوقعة للمارد الأبيض وهم الحارس محمد عواد والظهير الأيسر محمد عبدالشافى والثنائى الهجومي المغربي أشرف بن شرقى وكريم بامبو، ويأمل الجهاز الفني تواجد الانسجام سريعا بين العناصر الجديدة والقديمة لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الليلة. ويشهد ماتش الزمالك وديكاداها الصومالي، ظهور 4 وجوه جديدة فى التشكيلة المتوقعة للمارد الأبيض وهم الحارس محمد عواد والظهير الأيسر محمد عبدالشافى والثنائى الهجومي المغربي أشرف بن شرقى وكريم بامبو، ويأمل الجهاز الفني تواجد الانسجام سريعا بين العناصر الجديدة والقديمة لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الليلة.

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