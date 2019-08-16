شكرا لقرائتكم صدمة جديدة لبيراميدز أمام الأهلى بعد جون أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض فريق بيراميدز، لصدمة قوية قبل مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت فى الثامنة مساء، بملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد تأكد غياب الغاني جون أنطوي الوافد الجديد للفريق.

وتعرض جون أنطوى للإصابة خلال مران بيراميدز الأخير، ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي، مساء غدا، مما يمثل أزمة فنية لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديسابر، خاصة بعد نجاح المهاجم الغاني فى تقديم أوراق اعتماده ليكون قائد للهجوم فى التشكيل الأساسى بعد تألقه الملفت فى الظهور الأول أمام فريق إيتوال الكونغولي فى دور الـ64 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ونجاحه فى تسجيل هدفين ليقود بيراميدز للفوز برباعية مقابل هدف وحيد ويقترب من التأهل للدور المقبل.

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ولن يكون الغاني جون أنطوى هو الغياب المؤثر الوحيد في صفوف بيراميدز أمام الأهلي حيث يعاني الفريق من غياب لاعب آخر من العناصر الأساسية فى التشكيل، لكنه يعاني من إصابة قوية تمنعه من خوض المباراة.

ويفتقد بيراميدز فى مباراة الأهلي، لخدمات محمد فاروق الذي لم يتعاف من الإصابة بعد، حيث تعرض لجذع في الرباط الداخلي من الدرجة الثانية، خلال فترة الإعداد ولن يلحق بموقعة الغد بشكل رسمي.