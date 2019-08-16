شكرا لقرائتكم 21 لاعبا يدعمون قائمة الأهلي أمام بيراميدز فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد السبت ببرج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لكأس مصر.

وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني. Advertisements كان الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى قد خصص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح فى مران الأهلى المقام حاليا على ملعب "التتش".

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