شكرا لقرائتكم الاهلي ضد بيراميدز .. شكوك حول مشاركة وليد سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت شكوك، حول إمكانية مشاركة، وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، المقرر لها غدا السبت فى تمام الثامنة مساءا بملعب برج العرب فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

الاهلي ضد بيراميدز .. شكوك حول مشاركة سليمان ولم يشارك وليد سليمان، فى تدريبات الأهلي الأخيرة، قبل مباراة بيراميدز، حيث غاب عن المران المقام حاليا بمقر القلعة الحمراء بملعب مختار التتش، لتظهر الشكوك حول مشاركته فى مباراة الغد وتزاداد إحتمالات غيابه. ولم يشارك وليد سليمان، فى تدريبات الأهلي الأخيرة، قبل مباراة بيراميدز، حيث غاب عن المران المقام حاليا بمقر القلعة الحمراء بملعب مختار التتش، لتظهر الشكوك حول مشاركته فى مباراة الغد وتزاداد إحتمالات غيابه.

موعد مباراة الاهلي ضد بيراميدز ويختتم النادي الأهلي، تدريباته فى معسكر الإسكندرية، الليلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدا السبت فى كأس مصر، حيث يخوض مران الأخير اليوم قبل المواجهة المنتظرة. ويختتم النادي الأهلي، تدريباته فى معسكر الإسكندرية، الليلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدا السبت فى كأس مصر، حيث يخوض مران الأخير اليوم قبل المواجهة المنتظرة.

وقام الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، بإضافة فقرة خلال التدريبات للثلاثي أحمد فتحي وعمار حمدي والصاعد محمد عبد المنعم، بهدف تجهيزهم للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة.