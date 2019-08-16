- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الاهلي ضد بيراميدز .. شكوك حول مشاركة وليد سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهرت شكوك، حول إمكانية مشاركة، وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، المقرر لها غدا السبت فى تمام الثامنة مساءا بملعب برج العرب فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.
الاهلي ضد بيراميدز .. شكوك حول مشاركة سليمانولم يشارك وليد سليمان، فى تدريبات الأهلي الأخيرة، قبل مباراة بيراميدز، حيث غاب عن المران المقام حاليا بمقر القلعة الحمراء بملعب مختار التتش، لتظهر الشكوك حول مشاركته فى مباراة الغد وتزاداد إحتمالات غيابه.
موعد مباراة الاهلي ضد بيراميدزويختتم النادي الأهلي، تدريباته فى معسكر الإسكندرية، الليلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدا السبت فى كأس مصر، حيث يخوض مران الأخير اليوم قبل المواجهة المنتظرة.
وقام الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، بإضافة فقرة خلال التدريبات للثلاثي أحمد فتحي وعمار حمدي والصاعد محمد عبد المنعم، بهدف تجهيزهم للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي ضد بيراميدز .. شكوك حول مشاركة وليد سليمان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.