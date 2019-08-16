شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي لـ"الخليج 365" : شرط وحيد لضم باسم مرسي رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر العميد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على إمكانية فشل صفقة انتقال باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك، لصفوف الإنتاج على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي الإنتاج الحربي، فى وقت سابق، الحصول على خدمات باسم مرسى، مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وبالفعل أنضم اللاعب لتدريبات فريقه الجديد خلال الأيام الماضية.

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قال خالد مهدي، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن استعارة باسم مرسي من نادي الزمالك، باءت مهددة بالفشل، بسبب إصرار النادي الأبيض على وضع شرط فى عقد الاستعارة يفيد بمنع المهاجم من المشاركة فى مباراة فريقه الأصلي خلال الموسم الجديد.

أضاف مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن إصرار الزمالك على وضع البند المذكور فى عقد الإعارة يعني فشل الصفقة رسميا، موضحا أن ناديه يرفض تواجد أى لاعب فى صفوفه ويتم منعه من المشاركة فى أى مباراة.