شكرا لقرائتكم وصايا لاسارتى للاعبى الأهلى قبل موقعة بيراميدز بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى لاعبيه بضرورة استغلال الكرات العرضية قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدا السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

في الوقت نفسه، عقد لاسارتى جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد السبت ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

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كما واصل سعد سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران.

ويضع الثنائي اللمسات الأخيرة على برنامجهما التأهيلى للتعافي من الإصابة حيث يعاني سعد سمير من الإصابة فى ركبته في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبى.