شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعقد محاضرة تكتيكية قبل مواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وركز طارق يحيى مع للاعبيه على بعض الثغرات التى تعرف عليها من خلال متابعته لتدريب الفريق الصومالى الذى أقيم أمس الخميس على ملعب برج العرب، وسيحدد أهم العناصر فى صفوف ديكاداها والتى تعد من مفاتيح اللعب، كما سيكشف المدير الفنى للزمالك عن التشكيل الأساسى الذى سيبدأ المباراة.
وسبق وان اعلنت الفيفا عن طاقم تحكيم المباراة والقادم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن على.
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