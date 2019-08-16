شكرا لقرائتكم الأحد.. عبدالعزيز الفيصل يدشن حفل تقديم الدوري السعودي للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد جدة، يوم الأحد القادم، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي سيقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسيعلن خلال الحفل كافة التفاصيل المتعلقة بالنسخة الأقوى للدوري الأبرز على مستوى المنطقة، والتعرف على التجهيزات التي تمت تهيئتها في المنشآت الرياضية، والتي تهدف إلى الرفع من مستوى التجربة الجماهيرية للدوري السعودي للمحترفين، سواءً داخل الملعب أو من أمام الشاشات للجماهير لمتابعة منافسات الدوري السعودي داخل وخارج السعودية.

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وتستعد الأندية السعودية لدخول الدوري بنسخته الجديدة لأول مرّة بـ16 رئيساً منتخباً، بعد أن أتمت جميع الأندية المشاركة في الدوري عقد جمعياتها العمومية وانتخاب مجالس الإدارة لمدة أربع سنوات.

وكان قد تم إقرار دعم الأندية بأكثر من 1.6 مليار ريال لأندية دوري المحترفين حصراً، وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية التي وجه بتقديمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ترتكز على محاور حوكمة تهدف إلى تطوير واستدامة العمل الإداري والمالي في الأندية.

وسيشهد الحفل حضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم دوري 2019 - 2020.