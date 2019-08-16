شكرا لقرائتكم نتائج الأندية السعودية تثبت مقاعدها في دوري أبطال آسيا حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمنت الأندية السعودية الحفاظ على مقاعدها في دوري أبطال آسيا حتى عام 2022 بعد وصول الاتحاد والنصر والهلال والأهلي إلى ثمن نهائي البطولة القارية الحالية.

وساهمت نتائج الأندية السعودية الأربعة برفع نقاط الفرق في تصنيف الاتحاد الآسيوي للمسابقات بعد تحقيقها 19 انتصارا في 31 مباراة.

وتملك الأندية السعودية 3 مقاعد تؤهلها مباشرة إلى البطولة القارية، بالإضافة إلى مقعد في مرحلة الملحق وهو الحد الأعلى المسموح به لأي اتحاد.

وأشاد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمستوى الأندية الثلاثة المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا وقال "آمل أن يشهد النهائي حضورا وتتويجا للفرق السعودية والذي سينصف كرة القدم للمستويات الكبرى للكرة السعودية".