صورة تكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

كتب - مروان عصام تداول رواد موقع "تويتر"، صورة تكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019. ووفقًا للصورة المتداولة، فإن ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الإسباني سيتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم...

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