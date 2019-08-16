شووت Goal: بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت On sport كورة ستار بدون تقطيع الزمالك ضد...

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مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر أون لاين kora goal، وكما تقرر سيرتدي الزمالك قميصه الأساسي “الأبيض” وحارس المرمى بالطاقم الأسود، فيما يرتدي بطل الصومال الزي البني على المستطيل الأخضر، وخرج المدافع محمود علاء من حسابات المشاركة في اللقاء نظراً لعدم اكتمال لياقته البدنية بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها مؤخراً.

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نقدم البث المباشر لمباراة الزمالك وديكاداها في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، نتمنى التوفيق لأبناء ميت عقبة لإسعاد الجماهير المتواجدة.



من المتوقع أن يحرس عرين الفارس الأبيض في لقاء اليوم الحارس الجديد محمد عواد بعدما أستقر المدير الفني عليه مع تواجد عمر السعيد في الهجوم.

تشكيلة الزمالك الرسمية كما أعلنها المدرب: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود “الونش”، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، يوسف “أوباما”، شيكابالا، أشرف بن شرقي، الهجوم: عمر السعيد.