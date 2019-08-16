ZSC أونلاين: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر yalla match كورة لايف يلا شوت ماتش الزمالك ضد...

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك بث مباشر يلا شوت حصري إلى طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة تيودروس ميتيكو ويعاونه تبابيل وتيجل جيزواو، فيما سيكون الحكم الرابع هو امانويل، ويسعى اللاعبين إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الضيوف لحسم التأهل مبكراً قبل مواجهة العودة التي ستقام بالشهر الجاري.

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يدخل أصحاب الأرض لقائهم اليوم في ظل غياب فرجاني ساسي وخالد بوطيب وطارق حامد ومصطفى فتحي نظراً لإن لياقتهم لم تكتمل، كما يفتقد أيمن حفي وعبدالله جمعة للإصابة، والوافد الجديد أوناجم.

الجدير بالذكر أن الزمالك غاب عن آخر نسختين من دوري الأبطال وسيسعى من خلال تلك المرة إلى حصد اللقب السادس له في تاريخه.