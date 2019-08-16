7SRY لايف: مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر يلا شوت Kora live يوتيوب مباراة برشلونة اليوم مباشر...

برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر يوتيوب مباراة برشلونة مباشر يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم Barcelona vs Athletic Bilbao، يلتقي عشاق الساحرة المستديرة مع أولى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم مع البرشا ضمن ذهاب الأسبوع الأول على ملعب سان ماميس، حيث يسعى بطل الدوري الإسباني النسخة الماضية إلى تحقيق مردود إيجابي في ظل غياب ليونيل ميسي، ومن خلال هذا المقال سوف نرصد لكم مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر.

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رابط مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو يلا شوت، ينقل اللقاء عبر شاشاة قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، في تمام السابعة بتوقيت جرنتش، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعى بلوغرانا للحفاظ على اللقب المحلي والتواجد ضمن كبار الليجا، وقد استعد الفريق لهذا اللقاء تمامًا على حد وصف اللاعبين.

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي: مارك أندريه تير شتيجن – جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.

وطالبت الجماهير المتواجدة في إقليم الباسك بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق خلال أسرع وقت، رابط مباراة برشلونة اليوم يلا شوت توداي مباراة برشلونة مباشر كورة اون لاين.

يلتقى فريق برشلونة مع فريق أتلتيك بيلباو فى افتتاح مباريات الليجا الاسبانى ضمن بطولة دورى المحترفين مساء اليوم الجمعةحيث يدخل برشلونة اللقاء طامحا لبداية الموسم بتحقيق انتصار هام للغاية، ويسعى البلاوجرانا للحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، فيما يستغل فريق أتلتيك بيلباو عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز.