موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي اليوم الجمعة 16-8-2019 والقنوات الناقلة on sport

افتتاح نادي الزمالك مشواره الأفريقي اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019، حيث موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي أولى مباريات الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا هذا العام، حيث يواجه نادي ديكاداها الصومالي في إطار دور ال64 من منافسات دوري الأبطال.

مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

يسعى نادي الزمالك اليوم إلي تحقيق انطلاقة قوية في دوري الأبطال، حيث يذكر أن النادي الأبيض تغيب عن المشاركة في دوري الأبطال منذ عام 2017، ويسعى إلي العودة بقوة خلال تلك النسخة الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم علي ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية وهي فرصة لنادي الزمالك من أجل تحقيق فوز كبير ومريح قبل لقاء العودة الذي سوف يقام خارج الديار المصرية.

موعد لقاء نادي الزمالك اليوم

سوف يقام هذا اللقاء الأفريقي بين الزمالك وديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، ويسعى نادي الزمالك إلي استغلال عاملي الأرض والجمهور، علي أمل أن يخرج الفريق بنتيجة مريحة تمكنه من العبور بسلام إلي الدور الموالي في تلك البطولة القارية التي يسعى الزمالك إلي نيل لقبها رغم الصعوبات.

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القنوات الناقلة مباراة الزملك اليوم

سوف تذاع المباراة علي قناة أون سبورت هذا المساء، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

استعدادات وتجهيزات نادي الزمالك لهذا اللقاء