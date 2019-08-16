شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا أساسياً فى تشكيل الزمالك أمام ديكاداها.. واستبعاد محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة ديكاداها الصومالي مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. جاء تشكيل الزمالك كالتالي: جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع : محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: عمر السعيد. بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:"محمد أبو جبل - كريم بامبو - محمد عنتر - حازم إمام - محمد عبد السلام - مصطفى محمد - وأحمد سيد زيزو" فيما استبعد الجهاز الفني للزمالك الثلاثي محمد صبحي وإسلام جابر ومحمود علاء من قائمة الفريق لخوض مباراة ديكاداها الصومالي.

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