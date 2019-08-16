تعرف على منافسات شباب اليد فى الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبدأ منتخب شباب اليد منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب يوم 20 أغسطس الجارى بعد حصد برونزية كأس العالم مؤخرا.
و يخوض منتخب شباب اليد أولى مواجهاته امام غينيا يوم 20 أغسطس ، على ان يلتقى زامبيا يوم 22 قبل أن يحصل على راحة يوم 23 ويواجه الكاميرون يوم 24 وأخيرا المغرب يوم 25 من الشهر نفسه.
ويسعى منتخب شباب اليد إلى حصد الذهبية بعد انتصار برونزية كأس العالم الذى اقيم مؤخرا فى أسبانيا.
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