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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يصل ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل حافلة فريق الزمالك، إلى استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.
ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.
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