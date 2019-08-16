شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي لـ"سوبر كورة" : هذا شرط ضم باسم مرسي من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العميد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إمكانية فشل صفقة انتقال باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك، لصفوف الإنتاج على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي الإنتاج الحربي، فى وقت سابق، الحصول على خدمات باسم مرسى، مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وبالفعل أنضم اللاعب لتدريبات فريقه الجديد خلال الأيام الماضية.

قال خالد مهدي، فى تصريح خاص لـ"سوبر كورة"، أن هناك شرط وحيد حال حدوثه سيتم استعارة باسم مرسي من نادي الزمالك، ولكن حال عدم حدوث ذلك ستفشل الصفقة رسميا، ويعود المهاجم للقلعة البيضاء من جديد.

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