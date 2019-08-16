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شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم ناصر ناصر لاعب الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حصل نادي الجونة على خدمات ناصر ناصر، جناح نادي الألومنيوم، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليصبح أحد لاعبي الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020.
وأعلن نادي الجونة في وقت سابق عن التعاقد مع إسلام محارب وعمرو بركات من النادي الأهلي، بالإضافة إلى إسلام عبد النعيم، لاعب طلائع الجيش، والذي لعب معارًا للجونة في الدور الثاني من الموسم الماضي.
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