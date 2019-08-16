شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يضم21 لاعبا لقائمة الأهلي ضد بيراميدز منهم صفقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد السبت ببرج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لكأس مصر. Advertisements وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبا من بينهم صفقة واحدة جديدة هو مجدى قفشة، فيما استبعد الثنائى الأخر الجديد محمود متولى والمالى اليانج. والقائمة كاملة هم :.. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو وصالح جمعة وايمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يضم21 لاعبا لقائمة الأهلي ضد بيراميدز منهم صفقة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.