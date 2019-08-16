شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأجواء داخل برج العرب قبل لقاء الزمالك مع ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، الأجواء داخل ستاد برج العرب، قبل المباراة التى ستجمع الزمالك مع ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

وشهدت المدرجات إقبال ضعيف حتى اللحظة الجارية من جانب جمهور الزمالك المنتظر توافده على مدرجات الملعب خلال الساعة الجارية خاصة إن أبواب الملعب سيتم فتحها حتى الثامنة مساءً ويتواجد توافد حاليا بالفعل لجماهير الأبيض ولكنه بأعداد قليلة حتى الآن.

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وكان الزمالك قد أعلن حصوله على موافقة بحضور 10 آلاف مشجعا للمباراة وطرح مسئولى النادى الأبيض، التذاكر، فى مقر قلعة ميت عقبة والإسكندرية فى الساعات الماضية.



الأجواء داخل برج العرب قبل لقاء الزمالك مع ديكاداها



الأجواء داخل برج العرب قبل لقاء الزمالك مع ديكاداها



الأجواء داخل برج العرب قبل لقاء الزمالك مع ديكاداها



الأجواء داخل برج العرب قبل لقاء الزمالك مع ديكاداها