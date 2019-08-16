اخبار الرياضه

مصر تخسر من انجولا بالبطولة الافريقية للسلة وتفقد فرصة التأهل للأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من انجولا بالبطولة الافريقية للسلة وتفقد فرصة التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب سيدات كرة السلة امام أنجولا  بنتيجة 66/68 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن  بمنافسات البطولة الإفريقية، ليتأكد عدم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 

 

بهزيمة اليوم فقد المنتخب الوطنى للسيدات كل فرص التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب أول مركزين للأولمبياد، ويشارك أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس فى دورة تصفيات أخرى.

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع كوت ديفوار لتحديد المركزين السابع والثامن في البطولة.

وتقام بطولة "الأفرو باسكت" في السنغال في الفترة ما بين 10 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تخسر من انجولا بالبطولة الافريقية للسلة وتفقد فرصة التأهل للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا