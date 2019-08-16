شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من انجولا بالبطولة الافريقية للسلة وتفقد فرصة التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب سيدات كرة السلة امام أنجولا بنتيجة 66/68 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بمنافسات البطولة الإفريقية، ليتأكد عدم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بهزيمة اليوم فقد المنتخب الوطنى للسيدات كل فرص التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب أول مركزين للأولمبياد، ويشارك أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس فى دورة تصفيات أخرى.

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ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع كوت ديفوار لتحديد المركزين السابع والثامن في البطولة.

وتقام بطولة "الأفرو باسكت" في السنغال في الفترة ما بين 10 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري.