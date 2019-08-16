شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل بطاقة بينافيتي " بيراميدز " لـ" نانت " الفرنسي رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو اتحاد الكرة المصري ، اليوم البطاقة الدولية الخاصة بكريستيان بينافينتى لاعب بيراميدز والمنتقل مؤخرا للدورى الفرنسى.

وأعلن نادى نانت الفرنسى عن تعاقده مع كريستيان بينافينتى قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بشكل نهائى، وسيرتدى القميص رقم 10.

إنتقل بينافنيتي إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شارلروا البلجيكي مقابل 6 ملايين يورو ، ولعب معهم 12 مباراة مع بيراميدز ، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.