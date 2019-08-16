اخبار الرياضه

وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي وتدريبات إضافية لثلاثة لاعبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي وتدريبات إضافية لثلاثة لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب وليد سليمان لاعب الأهلي عن مران الفريق الجماعي  المقام حاليا على ملعب التتش فى ختام استعدادات الاحمر للقاء بيراميدز الذى سيقام مساء غدا السبت فى كاس مصر .

 

Advertisements

ولم يشارك سليمان في المران الذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء غدا السبت في دور الـ ١٦ لكأس مصر.

 

في الوقت نفسه،  خصص لاسارتي المدير الفني للأهلي فقرة إضافية للثلاثي احمد فتحي وعمار حمدي والصاعد محمد عبد المنعم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي وتدريبات إضافية لثلاثة لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا