شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي وتدريبات إضافية لثلاثة لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب وليد سليمان لاعب الأهلي عن مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش فى ختام استعدادات الاحمر للقاء بيراميدز الذى سيقام مساء غدا السبت فى كاس مصر .

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ولم يشارك سليمان في المران الذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء غدا السبت في دور الـ ١٦ لكأس مصر.

في الوقت نفسه، خصص لاسارتي المدير الفني للأهلي فقرة إضافية للثلاثي احمد فتحي وعمار حمدي والصاعد محمد عبد المنعم.