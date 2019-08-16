قائمة الأهلي.. انضمام صفقة جديدة.. وغياب 5 لاعبين أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن القائمة التي تستعد لخوض مباراة بيراميدز في إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر في المباراة المقرر لها غدًا السبت.
وشهدت قائمة الأهلي ظهور محمد مجدي "أفشة" القادم من صفوف بيراميدز، في المقابل غاب الثنائي محمود متولي القادم من الإسماعيلي وأليو ديانج عن القائمة.
ويغيب عن الأهلي وليد سليمان لعدم الجاهزية بجانب مروان محسن بسبب حصوله على أجازه لزواجه بينما يغيب محمود وحيد لأسباب فنية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول.
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة" – صالح جمعة – حسين الشحات – جيرالدو – أحمد الشيخ – رمضان صبحي.
خط الهجوم: وليد أزارو – أجايي – صلاح محسن.
الأهلي كان صعد إلى دور الـ16 بعد فوزه على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المقابل تخطى بيراميدز فريق طنطا بنتيجة (3-2).
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