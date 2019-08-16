مران الأهلي.. فقرة لضربات الجزاء والثابتة.. وتدريبات إضافية لثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الأهلي مرانه على ملعبه بالجزيرة، مساء اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمباراتهم أمام بيراميدز في كأس مصر.

الأهلي يلتقي نظيره بيراميدز مساء يوم غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وخصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق فقرة للضربات الثابتة في المران المسائي؛ حيث شهدت الفقرة تجربة بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

Advertisements

وحرص لاسارتي على توجيه لاعبي الفريق خلال الفقرة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم، كما خصص لاسارتي فقرة لضربات الجزاء .

وعلى هامش المران استكمل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي؛ حيث كان يعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.

وخاض ثلاثي أحمد فتحي وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم، تدريبات بدنية إضافية في نهاية المران المسائي اليوم.

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء المران المسائي؛ حيث سيعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين التي ستتوجه إلى برج العرب بالإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد