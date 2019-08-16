كرة سلة.. الثواني الأخيرة تمنح أنجولا انتصارًا مثيرًا على مصر ببطولة الأفرو باسكت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

خسر منتخب مصر للسيدات فرصته في التأهل للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بعد الهيزمة أمام أنجولا في المباراة التي أقيمت بينهما على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في الأفرو باسكت.

وقضت ريمونتادا منتخب أنجولا للسيدات على طموحات لاعبات مصر في خوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، بعد نجاحهم في تحويل تأخرهم إلى فوز مثير في الثواني الأخيرة بنتيجة 68-66.

وجاءت هذه النتيجة لتحرم مصر من خوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، التي يشارك فيها أول 6 فرق في بطولة الأفرو باسكت المقامة حاليا بالسنغال.

وحسمت سيدات أنجولا الفترة الأولى لصالحهن بنتيجة 22-20، قبل أن تعود سيدات مصر للفوز بالفترة الثانية بنتيجة 19-12، لينتهي الشوط الاول بتقدم المنتخب المصري 39-34.

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وواصلت لاعبات مصر تفوقهن وحسمن الفترة الثالثة لصالحهن بنتيجة 20-11، ليتقدم المنتخب المصري بنتيجة 59-45 بفارق 14 نقطة.

لكن حدث تراجع في أداء لاعبات منتخب مصر خلال الفترة الرابعة، التي شهدت ريمونتادا من أنجولا، نجحوا خلالها في الفوز بالمباراة في الثواني الأخيرة والتي كانت النتيجة خلالها 66-66، لتحرز انجولا نقطتين في اخر 9 ثواني من المباراة.

وسيلتقي منتخب مصر للسيدات مع كوت ديفوار في مباراة تحديد المركز السابع ببطولة الأفرو باسكت.

بينما سيلتقي منتخب سيدات أنجولا مع الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركز الخامس، وقد ضمنا الفريقان التأهل للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو 2020.