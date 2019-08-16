الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة بيراميدز

غاب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة نادي بيراميدز في كأس مصر.

وشارك سليمان في مران الأهلي أمس الخميس بشكل طبيعي، إلا أن غيابه عن مران اليوم قد يؤكد غيابه عن لقاء بيراميدز بشكل كبير.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز، غداً السبت ، على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ من “كأس مصر”.