رغم شائعات الرحيل.. إريكسن في قائمة توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، ضم اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن لقائمة فريقه استعداداً لملاقاة مانشستر سيتي غداً السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي، رغم الشكوك التي تحوم حول استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان إريكسن، الذي انضم لتوتنهام في أغسطس 2013 قادماً من أياكس الهولندي، أحد أهم العناصر بالنسبة لبوتشيتينو في الموسم الماضي الذي احتل فيه توتنهام المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، كما وصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر بنتيجة 0-2 أمام ليفربول.

واعترف بوتشيتينو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أنه لا يعرف إذا ما كان إريكسن سيبقى مع توتنهام خلال الفترة المقبلة، وقال: “لا أعرف، هدفي هو مساعدة جميع اللاعبين حتى يقرروا مع النادي نقل مسيرتهم إلى مكان آخر مختلف، أدين بالاحترام للجميع”.

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يشار إلى أن اريكسن -27 عاماً- أعلن في وقت سابق أنه يحتاج إلى خوض تجربة جديدة ومواجهة تحديات أخرى بعيداً عن توتنهام، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه قد يكون الصفقة المقبلة لنادي ريال مدريد الإسباني.

وكشف إريكسن، الذي شارك بديلاً في المباراة التي فاز فيها توتنهام 3-1 على أستون فيلا في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي، أيضاً أنه مستعد لتمديد تعاقده مع فريقه الحالي إذا لم تتخذ الأندية التي تتطلع للتعاقد معه خطوة جدية في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيقوم بالدفع بإريكسن ضمن التشكيلة الأساسية لتوتنهام أمام مانشستر سيتي غداً، أجاب المدرب الأرجنتيني قائلاً: “سنرى ذلك، في النهاية سيبدأ المباراة 11 لاعباً فقط، أنا سعيد بما قدمه في الأسبوع الأخير وسعيد بأدائه في التدريبات، لا تزال لدينا حصة تدريبية وسأحد اللاعبين الـ11 الأساسيين”.