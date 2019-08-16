رسميا.. اتحاد بن قردان التونسي يطلب ضم حسام حسن من سيراميكا كليوباترا

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، عرضا رسميا من نادي اتحاد بن قردان التونسي، يطلب خلاله التعاقد مع حسام حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي،

تلقي العرض بشكل رسمي أمس الخميس، مؤكدا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت، أن النادي رد على العرض التونسي بالموافقة، معلنا عن انتظار العرض المالي من اتحاد بن قردان.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد الرياضي ببنقردان يشارك في الدوري التونسي الممتاز، ويشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الحالية، وتفوق على فريق عمارات يونايتد بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بخمسة أهداف مقابل هدف.