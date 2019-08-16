لاسارتي يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة بيراميدز

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطارمنافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
يذكر ان الأهلي يدخل معسكرا مغلقا مساء اليوم، الجمعة، حيث يعلن الجهاز الفني قائمة مباراة بيراميدز عقب انتهاء المران المسائي الذي يقام حاليا علي ملعب التتش.
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